Сладкая парочка поделилась пикантным фото и видео

Сергей Глушко и Наташа Королева продолжают веселить публику позитивными роликами и фотографиями со своего отдыха. На этот раз Тарзан и его любимая показали, как именно они загорают у моря. Бравый супруг великодушно сыграл для Наташи роль пляжного лежака.

"Девчонки, только в Черногории. Спецопция – это называется "королевский лежак. Так приятно... Но очень дорого", -

рассказала Наташа в ролике, опубликованном "Пятым каналом".

Тарзан поддержал шуточное настроение любимой.

"Поймал русалку – теперь сушу ее на солнышке)))", -

написал артист на своей страничке в Instagram.

Обрадованные комментаторы закидали своих любимцев комлиментами:

"Вот что значит подходят друг другу!!! Все изгибы сопали", "Надо ж как вписались друг в друга!", "Завидую людям без комплексов! Тарзан, вами восхищаюсь, не телу (!), а как верно вы любите Наташу!!! Она супер!!!", "Идеальная парочка))", "Звезда в кайфе на эксклюзивном приспособлении для загара"Тарзанка", "Тарзан, прекрасная пара вы никаких лишних скандалов приятно смотреть на вас", "Красавцы!!!!", "Юмористы Прекраснач пара)))", "А у вас на спине морская звезда.Обернитесь!", "Жарить ее надо,жарить!", "Ну настоящие Дельфин и Русалка!!! Красивые, счастья и безмерной любви!", "Очень сексуально", "Хорошую русалку поймал!", "Как приятно на Вас смотреть офигенная пара!!! Нет стереотипов.....вы супер!", "Отличная альтернатива лежаку", "Нет слов!!Одни эмоции!!!!!"

Пылкие поклонницы не смогли обойти вниманием важный вопрос, связанный с микроплавками Глушко: "А где у Тарзана трусы?", "вот ведь, а я даже и не заметила...", "Мыши украли", "она что и трусы украла??", "Ходят слухи что стринги тарзан занялись сольной карьерой и зарабатывают больше".

Ну и конечно, массу приятных слов получила феерическая Королева: "Наташенька просто прелесть!!! Ножки у нее вообще самые красивые на эстраде", "Это да...красивее Наташиных ног на эстраде нет ни у кого...Ножки то,что надо...", "Какая талия у русалки!", "Обожаю Наташу" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Тарзан показал своим подписчикам импровизированный стриптиз.