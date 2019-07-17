"Трусы не снял": Тарзан устроил бесплатный стриптиз

Звездная супруга Наташа Королева поддержала мужа

Артист Тарзан, известный также как Сергей Глушко, решил ответить делом всем ненавистникам, которые критикуют его в Сети.

Не теряя времени даром, он выложил на своей страничке в Instagram видео с тренировки, плавно переходящей в стриптиз.

Поклонники и особенно поклонницы пришли в восторг:

"Шикарное тело, красивый мужчина. Приятно посмотреть! Сергей вы большой молодец!", "а че не зощмущаться то??? Трусы не снял.фууууу так не интересно.блин ОБЛОМ", "вах, бесплатный сеанс стриптиза Мне понравилось. Сергей, Вы рискуете довести местных бабуль до сердечного приступа вперед, жирухи, ай-да критиковать красавчика", "Ахахаха красава!!!! Класный, красивый и с чувством юмора!!!! Натахе повезло с жеребцом)))))!", "Ну вообще молодец всех сделал красавчик!!!", "хоть расмешил побольше таких приколов", "Профи, умеет держать зрителя в напряге, а потом бац, и никаких пошлостей".

Некоторые даже пожурили Сергея за то, что он не довел стриптиз до логического конца:

"Ну а че не все снял с себя? Так не интересно", "в какой то момент показалось, что и плавки следом за шортами полетят, эф, показалось", "Когда шорты скинул, у меня аж сердце захолонулось!", "Красавец ,ну прям Аполлон", "Ну, ииии, стринги остаются на месте" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Глушко поделился в Сети снимком в сексуальных красных мини-плавках, что вызвало поток негативных комментариев. Похоже, теперь поклонники решили вступиться за своего кумира.

Не отстает от мужа и Наташа Королева: в сторис в Instagram она разместила свое фото в красном бикини в горошек. Однако сейчас материал уже недоступен для подписчиков. Удалила Наташа и сногсшибательный снимок, где она совершенно обнаженная делает стойку на руках.