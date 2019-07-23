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"На расслабоне": Королева исполнила эротичный танец

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Певица зажгла с подругами

Наташа Королева выложила в Instagram свежее видео. На нем "русалка" в штанишках, красном топе и спадающей с плеч клетчатой рубахе эротично вертит ягодицами.  

Ролик записан на съемках клипа с другими знаменитостями – Дианой Гурцкой, Анитой Цой и Оксаной Пушкиной. Подруги собрались для этого на набережной Москвы-реки и вместе задорно отожгли.

"Еду на дачу на расслабоне, звонит мне Диана, заезжай говорит, клип снимаю про НАСТОЯЩИХ, без тебя никак нельзя",

– пояснила звезда под видео.

Многим фанатам понравился танец. Они похвалили Королеву и ее подруг, отметив, как красиво и свежо те выглядят, несмотря на возраст (орфография и пунктуация авторов сохранены):

"Ну, ты тут показала класс!" ,"Резво пляшешь!", "Самая настоящая здесь точно ты!", "Отлично получилось!👏👏👏", "Девчонки, вы молодцы!", "Круто! Девчонки красотки! 💐",  

Четверо звезд дружат давно. Бывало, что и ссорились, и мирились, но прошли большой путь вместе, поддерживая близких в сложных жизненных обстоятельствах, напоминает VistaNews. А теперь решили спеть о своей настоящей и искренней дружбе.

Наташа Королева не раз восхищала поклонников задором и энергией. Не так давно она в очередной раз дала повод для обсуждения, показав свои дырки. До этого раздвинула ноги на лежащем Тарзане, а ранее и вовсе показалась голышом.

Фоторепортаж
Наташу Королеву записали в пенсионерки
Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella
Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella
Полина ДОРОЖКИНА
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