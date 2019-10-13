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Муж Королевой отрезал важный орган

Без наркоза: муж Королевой отрезал важный орган
Наташа Королева и Сергей Глушко. Фото: www.globallookpress.com
Жуткую операцию сняли на видео

"Слабонервным лучше не смотреть", – честно предупредила Наташа Королева под шокирующим роликом. В своем Instagram звезда выложила кадры, где мычащий от боли Тарзан отрезает себе язык огромными ножницами.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Правда, важного органа муж Королевой лишился в шутку – на камеру он кромсал кусок ветчины, который засунул в рот. С первого взгляда может показаться, что язык настоящий – видимо, известная чувством юмора парочка решила таким образом повеселить поклонников в выходные. Как отреагировала публика, впрочем, осталось неизвестным – Королева отключила комментарии. Возможно, чтобы избежать гнева напуганных жутким зрелищем пользователей.

Ранее Королева показала на фото гигантский перец Тарзана.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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