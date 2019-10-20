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Наташа Королева пришла на концерт Светланы Лободы в новом смелом образе.
Королева сделал грим, как в фильме ужасов. На лице у певицы заметен шрам, однако он нарисован специально. Также на мероприятие артистка принесла нечто похожее на череп.
Подписчики не оценили старания Королевой.
"Наташа зачем себя так уродовать", "Фууууу", "Что стало с принцессой", "Ужас Наташа за чем вы к себе притягиваете негатив", "Нет... Как-то жутковато. Не гармонично.", "Это макияж или она так действительно выглядит?".
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