Артистка ужаснула фанатов видом

Наташа Королева пришла на концерт Светланы Лободы в новом смелом образе.

Королева сделал грим, как в фильме ужасов. На лице у певицы заметен шрам, однако он нарисован специально. Также на мероприятие артистка принесла нечто похожее на череп.

Подписчики не оценили старания Королевой.

"Наташа зачем себя так уродовать", "Фууууу", "Что стало с принцессой", "Ужас Наташа за чем вы к себе притягиваете негатив", "Нет... Как-то жутковато. Не гармонично.", "Это макияж или она так действительно выглядит?".