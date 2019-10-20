Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Жутковато": на лице Королевой появился огромный шрам

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Артистка ужаснула фанатов видом

Наташа Королева пришла на концерт Светланы Лободы в новом смелом образе.

Королева сделал грим, как в фильме ужасов. На лице у певицы заметен шрам, однако он нарисован специально. Также на мероприятие артистка принесла нечто похожее на череп.

Подписчики не оценили старания Королевой.

"Наташа зачем себя так уродовать", "Фууууу", "Что стало с принцессой", "Ужас Наташа за чем вы к себе притягиваете негатив", "Нет... Как-то жутковато. Не гармонично.", "Это макияж или она так действительно выглядит?".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Предатель": Горбачева разнесли за письмо Путину

Откровения первого президента СССР вызвали бурю возмущения

Захарченко убили пенсионеры-чекисты

Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей