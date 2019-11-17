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Королева в платье из фольги потрясла грудью

Королева в платье из фольги потрясла грудью
Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Певица устроила жаркие танцы под свой хит "Серые глаза"

Наташа Королева поделилась видео с небольшой вечеринки, которую она с друзьями организовала, судя по всему, перед выходом на сцену.

На кадрах звезда в мини-платье из материала, напоминающего фольгу, танцует под свой хит "Серые глаза". Глубокое декольте открывает пышную грудь артистки.

46-летняя Наташа Королева по-прежнему в отличной форме, не раз отмечали поклонники-мужчины, которых неизменно заводят выходы певицы в соблазнительных нарядах. Кроме того, у звезды – отличное чувство юмора. Она часто делится забавными роликами и фото, которые веселят ее подписчиков.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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