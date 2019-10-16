Артисты заметно изменились

Надежда Бабкина опубликовала фотографию со своим коллегой Александром Буйновым в Instagram. Звезды стоят в обнимку, широко улыбаясь.

Подписчики певицы обратили внимание, что Буйнов заметно постарел, в то время как Бабкина выглядит даже моложе, чем на предыдущих фото. Многие пришли к выводу, что звезда злоупотребляет достижениями косметологии:

"Перекроенные все, фу", "Две восковые фигуры", "Буйнов постарел", "Извините за мой французский, но фото – колхоз".

Однако многие поклонники исполнителей были в восторге от совместного снимка и сделали массу комплиментов Надежде и Александру:

"Красивое фото. Встреча удалась", "Человеку свойственно стареть красиво", "Надежда – супер, а Саша – мачо! Крутыши! Уважаемые артисты", "Какие же все-таки вы приятно прикольные, веселые", "Надежда, вы помолодели! Скажите секрет?".

Ранее подписчики Бабкиной уже критиковали ее внешность, предположив, что изменения артистки – следствие хирургического вмешательства.