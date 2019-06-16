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"На алкашку похожа": Бабкину заплевали за "поплывшее" лицо

Надежда Бабкина. Фото: www.globallookpress.com
"Казачка Надя" изменилась до неузнаваемости

Звезда поправилась и утратила былую красоту, заявили пользователи.

Надежду Бабкину не узнают поклонники. Певица поделилась жизнерадостным снимком и получила в ответ оскорбления.

"В Уфе сделали подарок из народных промыслов, безрукавка – класс!" – написала Бабкина под фото, где позирует в пестром наряде.

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Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina)

Публика пришла в ужас из-за изменившегося лица звезды. Многие отметили, что артистку "испортили" пластические хирурги: создалось впечатление, что лицо расползается (орфография и пунктуация сохранены).

"жаль. Потерялась стройность и красота. Это не ваше. Разряженность какая-то получилась", "Лицо вот вот по йдет по швам", "Это что же за Старуха???" "Как вас испортили! Доктор не умека попался... сами на себя не похожи", "Это ж надо было так изуродовать лицо! Без подписи не узнать, что это Бабкина", "На алкашку похожа",

– высказались комментаторы.

Один из фанатов с сожалением констатировал, что "потеряна изюминка той Бабкиной".

Ранее певицу раскритиковали за неудачное фото с актрисой Инной Чуриковой.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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