"На алкашку похожа": Бабкину заплевали за "поплывшее" лицо

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Звезда поправилась и утратила былую красоту, заявили пользователи.
Надежду Бабкину не узнают поклонники. Певица поделилась жизнерадостным снимком и получила в ответ оскорбления.
"В Уфе сделали подарок из народных промыслов, безрукавка – класс!" – написала Бабкина под фото, где позирует в пестром наряде.
Публика пришла в ужас из-за изменившегося лица звезды. Многие отметили, что артистку "испортили" пластические хирурги: создалось впечатление, что лицо расползается (орфография и пунктуация сохранены).
"жаль. Потерялась стройность и красота. Это не ваше. Разряженность какая-то получилась", "Лицо вот вот по йдет по швам", "Это что же за Старуха???" "Как вас испортили! Доктор не умека попался... сами на себя не похожи", "Это ж надо было так изуродовать лицо! Без подписи не узнать, что это Бабкина", "На алкашку похожа",
– высказались комментаторы.
Один из фанатов с сожалением констатировал, что "потеряна изюминка той Бабкиной".
Ранее певицу раскритиковали за неудачное фото с актрисой Инной Чуриковой.
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