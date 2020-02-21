Телеведущий сослался на происки желтой прессы

Историк моды, 61-летний Александр Васильев опубликовал и "Инстаграме" видео со съемок программы "Модный приговор" с комментарием, что ему приписали отношения аж с тремя представительницами отечественного шоу-бизнеса, в том числе с Надеждой Бабкиной. Правда,он оговорился, что все это – лишь происки желтой прессы.

"По мнению средств массовой информации, меня связывают романтические отношения с Надеждой Бабкиной и Екатериной Скулкиной! Одним словом: Как быть нам, султанам", – пошутил шоумен.

В комментариях к материалу отметилась и виновница сплетен, заявив, что ревнует Васильева к Юлии Барановской, которая тоже попала на видео.

"Смотри! Ревную!" – написала Бабкина.

Однако остальные подписчики не поверили в связь историк моды с соведущей.

"В вашем возрасте вам все еще хочется показать, что вы интересуетесь женщинами", "А есть более лояльные методы привлечения внимания общества?" – отозвались пользователи социальной сети.

Александр Васильев, несмотря на огромное количество приписываемых романов со звездами отечественного шоу-бизнеса, в браке состоял всего один раз. Избранницей историка моды стала француженка Анн Бодимон. Их союз просуществовал более пяти лет. Наследников у Александра Васильева нет.