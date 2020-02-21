Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Историк моды Васильев рассказал правду о романе с Бабкиной

Историк моды Васильев рассказал правду о романе с Бабкиной
Александр Васильев. Фото:Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий сослался на происки желтой прессы

Историк моды, 61-летний Александр Васильев опубликовал и "Инстаграме" видео со съемок программы "Модный приговор" с комментарием, что ему приписали отношения аж с тремя представительницами отечественного шоу-бизнеса, в том числе с Надеждой Бабкиной. Правда,он оговорился, что все это – лишь происки желтой прессы. 

"По мнению средств массовой информации, меня связывают романтические отношения с Надеждой Бабкиной и Екатериной Скулкиной! Одним словом: Как быть нам, султанам", – пошутил шоумен.

В комментариях к материалу отметилась и виновница сплетен, заявив, что ревнует Васильева к Юлии Барановской, которая тоже попала на видео.

"Смотри! Ревную!" – написала Бабкина. 

Однако остальные подписчики не поверили в связь историк моды с соведущей. 

"В вашем возрасте вам все еще хочется показать, что вы интересуетесь женщинами", "А есть более лояльные методы привлечения внимания общества?" – отозвались пользователи социальной сети.

Александр Васильев, несмотря на огромное количество приписываемых романов со звездами отечественного шоу-бизнеса, в браке состоял всего один раз. Избранницей историка моды стала француженка Анн Бодимон. Их союз просуществовал более пяти лет. Наследников у Александра Васильева нет.

Полина ЛЕДОВСКИХ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей