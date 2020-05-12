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Навка рассказала о состоянии заразившегося коронавирусом Пескова

Фигуристке борьба с инфекцией дается проще

Татьяна Навка рассказала о состоянии своего супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Звездная пара была госпитализирована с диагнозом коронавирус. Олимпийская чемпионка опубликовала пост в своем "Инстаграме", где сообщила, что уже идет на поправку.

При этом дела у Дмитрия Пескова сложнее – он находится под контролем врачей.


Как отмечает издание "Федерал Пресс", выявление у супругов вируса уже при первых симптомах позволило вовремя предпринять необходимые меры.

Ранее "Утро" сообщало, что опасная инфекция вплотную подобралась к главе РФ Владимиру Путин.

Ольга ФЕДОРОВА

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