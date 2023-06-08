Обнаженная Тодоренко пробежалась по улице и возмутила народ

Обнаженная Тодоренко пробежалась по улице и возмутила народ
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость раскритиковали за одиозное поведение

В последнее время Регина Тодоренко стала чаще эпатировать публику своими постами в социальных сетях. Она не стесняется показывать себя не с самой выигрышной стороны, смеясь над собственными внешним видом.

Недавно на своей странице она опубликовала видео, где показала, как бегает голой по улице. Единственное, что прекрывало ее тело – комплект белья бежевого цвета. Ведущая призналась, что перед ней был выбор: либо поспать, а уже потом отправиться в другой город на мероприятие, либо не спать, но заодно заехать к сыновьям. Она выбрала второй вариант, из-за чего пришлось в попыхах передвигаться до аэропорта. 

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Тодоренко рассказала, что успела прибыть на место за десять минут до закрытия регистрации. Тот факт, что она сможет повидать детей, несмотря на загруженный график, невероятно ее порадовал, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ролик о выходке телеведущей быстро разошелся по соцсетям. Народ неоднозначно отреагировал на такое поведение – одни посмеялись на произошедшим, другие выразили мнение, что звезда не в себе.

"Бред, могла бы любое платье быстро схватить и надеть пока в лифте ехала, обувь аналогично, на крайняк халат и тапки, нелогичная история, выдуманная", – пишет народ.

новости партнеров
По теме

Наступление на ВСУ: Совбез России сделал заявление

Ситуация на фронте может еще больше обостриться

Газ за рубли: Путин открыл вентиль для соседей

Правда, топливо будет не российским

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей