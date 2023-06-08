Обнаженная Тодоренко пробежалась по улице и возмутила народ

Знаменитость раскритиковали за одиозное поведение

В последнее время Регина Тодоренко стала чаще эпатировать публику своими постами в социальных сетях. Она не стесняется показывать себя не с самой выигрышной стороны, смеясь над собственными внешним видом.

Недавно на своей странице она опубликовала видео, где показала, как бегает голой по улице. Единственное, что прекрывало ее тело – комплект белья бежевого цвета. Ведущая призналась, что перед ней был выбор: либо поспать, а уже потом отправиться в другой город на мероприятие, либо не спать, но заодно заехать к сыновьям. Она выбрала второй вариант, из-за чего пришлось в попыхах передвигаться до аэропорта.

Тодоренко рассказала, что успела прибыть на место за десять минут до закрытия регистрации. Тот факт, что она сможет повидать детей, несмотря на загруженный график, невероятно ее порадовал, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ролик о выходке телеведущей быстро разошелся по соцсетям. Народ неоднозначно отреагировал на такое поведение – одни посмеялись на произошедшим, другие выразили мнение, что звезда не в себе.

"Бред, могла бы любое платье быстро схватить и надеть пока в лифте ехала, обувь аналогично, на крайняк халат и тапки, нелогичная история, выдуманная", – пишет народ.