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Медведки, как известно, первые враги для огородников. Огромных размеров насекомое повреждает целую корневую систему и уничтожает сами растения, за которыми мы постоянно ухаживаем.
Бороться с такими вредителями – такое себе приключение. Нужно обрабатывать особым способом норы с химией. А результат не всегда гарантирован.
Однако есть куда более простой метод – посадка сидерата, который легко избавит от опасный вредителей огород. К примеру, медведка с проволочником очень быстро ретируются из участка, если его засадить горчицей.
Таким образом, огородникам не нужно будет обременять себя опасными химическими препаратами и иными сложными процедурами, которые не всегда дают гарантированный.
К тому же, горчица – растение из разряда "зеленого", которое является известным источником фосфора и иных элементов, жизненно необходимых для огорода. Горчица на огороде всегда дает пользу – повышает урожайность, особенно для лука и гороха.
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