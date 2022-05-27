Можно обойтись без лишней химии, которая сгубит плоды

Медведки, как известно, первые враги для огородников. Огромных размеров насекомое повреждает целую корневую систему и уничтожает сами растения, за которыми мы постоянно ухаживаем.

Бороться с такими вредителями – такое себе приключение. Нужно обрабатывать особым способом норы с химией. А результат не всегда гарантирован.

Однако есть куда более простой метод – посадка сидерата, который легко избавит от опасный вредителей огород. К примеру, медведка с проволочником очень быстро ретируются из участка, если его засадить горчицей.

Таким образом, огородникам не нужно будет обременять себя опасными химическими препаратами и иными сложными процедурами, которые не всегда дают гарантированный.

К тому же, горчица – растение из разряда "зеленого", которое является известным источником фосфора и иных элементов, жизненно необходимых для огорода. Горчица на огороде всегда дает пользу – повышает урожайность, особенно для лука и гороха.

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