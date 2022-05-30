Далеко не все готовы травить маленьких грызунов ядами

На каждом дачном участке периодически появляются характерные кучки земли, которые оставляют кроты. Некоторые дачники и вовсе предпочитают не обращать внимание на проделки грызунов. Однако нужно помнить, что жизнедеятельность невинных на первый взгляд гостей может серьезно навредить корневой системе растений.



Таким образом, лучше все же избавиться от непрошеных жителей. Однако травить кротов ядом – слишком жестоко. Некоторые садоводы заливают в норы кротов химические смеси, однако такой радикальный метод подходит далеко не всем.

При этом существует очень простой и эффективный способ прогнать маленьких грызунов. Иногда садоводы стараются вытравить вредителей, заливая в норы большое количество воды. Однако такой способ не очень эффективен. А вот если вылить в норку рассол из банки с селедкой, кроты быстро отчалят на другой дачный участок.

Дело в том, что такая смесь создает очень резкий аромат, который не нравится грызунам. Подземные жители обладают хорошим обонянием и не станут жить там, где сильно воняет. Таким простым и милосердным способом можно раз и навсегда избавить огород от непрошенных гостей.