Почему нельзя увлекаться картофелем: медик раскрыла причину

Почему нельзя увлекаться картофелем: медик раскрыла причину
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Дело не только в калориях

Часто употребление картофеля с хлебобулочными и кондитерскими изделями повышает риск появления инсульта. Об этом рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.

Инсульт – нарушение кровообращения в головном мозге, вызванное закупоркой либо снижением сосудов. Один из факторов появления этого процесса – лишний вес. В основном избыток массы из-за потребления продуктов с низкой питательной ценностью и приводит к такому состоянию.

Даже отварной картофель имеет высокий гликемический индекс. Поэтому злоупотреблять им точно не стоит. Процессы воспалительного характера в организме поддерживаются за счет высокоглютеновых продуктов – к примеру, макаронами, а также сладким. В итоге нарушается целостность структур кровеносных сосудов.

Снизить такой риск можно за счет пересмотра питания. Диетолог рекомендует употреблять пищу из натуральных продуктов с высокой питательной ценностью с присутствием полиненасыщенных жирных кислот и пищевых волокон.

А недавно диетолог объяснила, почему мужчины с "пивным животом" ведут себя по-женски.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
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