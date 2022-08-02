На бронхиальной астме дело не заканчивается

Появление одышки говорит о проблемах с сердечно-сосудистой или легочной системой. В таком случае необходимо обратиться к терапевту, который назначит лечение, указал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам медика, причины одышки самые разные. Одна из них – проблемы с сердечно-сосудистой системой. Она проявляется на поздних стадиях сердечной недостаточности – и на первичных, когда человек испытывает нехватку кислорода на вдохе и выдохе.

Второй вариант – проблемы с дыхательной системой. Заболевания самые разные: как бронхиальная астма, так и фиброз легких, когда они превращаются в соединительную ткань.

Если вам требуется внезапно свыше 22 дыхательных движений в минуту и такая симптоматика ранее не проявлялась, срочно вызывайте скорую.

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