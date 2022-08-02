О каких заболеваниях говорит одышка: рассказал медик

О каких заболеваниях говорит одышка: рассказал медик
Christin Klose/www.globallookpress.com
На бронхиальной астме дело не заканчивается

Появление одышки говорит о проблемах с сердечно-сосудистой или легочной системой. В таком случае необходимо обратиться к терапевту, который назначит лечение, указал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам медика, причины одышки самые разные. Одна из них – проблемы с сердечно-сосудистой системой. Она проявляется на поздних стадиях сердечной недостаточности – и на первичных, когда человек испытывает нехватку кислорода на вдохе и выдохе.

Второй вариант – проблемы с дыхательной системой. Заболевания самые разные: как бронхиальная астма, так и фиброз легких, когда они превращаются в соединительную ткань.

Если вам требуется внезапно свыше 22 дыхательных движений в минуту и такая симптоматика ранее не проявлялась, срочно вызывайте скорую.

Ранее мы рассказывали о советском способе крепко уснуть и избавиться от храпа.

новости партнеров

Югославия 2.0: НАТО направили войска к сербской границе

У КПП на севере Косово появились американские солдаты с местной полицией

Китай приготовил военный "сюрприз" самолету Пелоси перед визитом на Тайвань

Армия страны не будет спокойно наблюдать за визитом американской чиновницы в регион

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей