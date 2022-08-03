Диетолог предостерег мужчин от употребления пива

Диетолог предостерег мужчин от употребления пива
FrankHoemann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com
Большие животы - лишь половина беды

Диетолог Сергей Обложко рассказал, какой может быть вред от пива для мужчин. Эксперт опроверг миф о том, что в небольших количествах этот напиток полезен – ничего, кроме лишний калорий, он не дает. 

Регулярное употребление пива грозит отеками и проблемами с сердцем. При гиперволемии у человека зашкаливает объеем циркулирующей крови, так как вся жидкость именно в нее и поступает. В итоге сердце сталкивается с большой нагрузкой.

"Проблема в том, что люди не считают такие высококалорийные напитки едой и не понимают, что по калорийности одна бутылка – половина шоколадки", – указал диетолог.

Ну и, как следствие, любители пива выделяются пивным животом – он появляется из-за увеличения висцерального жира в брюшной полости. А еще в пиве содержатся фитоэстрогены – вещества, по химической структуре напоминающие женские половые гормоны. Поэтому мужчины, злоупотребляющие этим напитком, могут сталкиваться со снижением либидо.

Кстати, еще один диетолог ранее указывала, что мужчины с пивным животом приобретают женские привычки.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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