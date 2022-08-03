Что такое "синдром внезапной смерти" и как его исключить: рассказал невролог

Что такое "синдром внезапной смерти" и как его исключить: рассказал невролог
Christian Ohde/www.globallookpress.com
Отсутствие здорового сна и питания лишь увеличивает риск

Многие слышали о так называемом "синдроме внезапной смерти младенца" – когда малыш умирает от асфиксии при полном отсутствии соответствующих признаков. Попросту перестает дышать. Но недавно начали умирать и взрослые. Врач-невролог Сергей Длин рассказал "Пятому каналу", что медикам удается спасти лишь порядка 5 процентов пострадавших.

Причина – остановка сердца из-за нарушения питания сердечной мышцы. Оно развивается из-за тромбоза сосудов, либо спазмов. И то, и другое вызвано недостатком поступления крови к мышце. 

В группе риска – люди с врожденными или хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетики. Роль играют и наследственность, и вредные привычки. Для снижения риска внезапной смерти медик рекомендует регулярно обследоваться у кардиолога, отказаться от вредных привычек.

А врач Юрий Конев заявил, что такой риск увеличивается у пожилых людей в десять раз из-за вероятности отрыва тромба.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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