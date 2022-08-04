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Врач-педиатр, иммунолог и ведущий программы "Жить здорово!" Андрей Продеус решил развеять один из самых популярных мифов о закаливании, указав, что ни обливание холодной водой, ни прогулка на свежем воздухе с употреблением чеснока никак не влияют на иммунитет.
По словам медика, обливание холодной водой не дает никакой пользы для иммунитета – напротив, это лишняя стрессовая нагрузка, которой подвергается организм.
Научное сообщество доказало, что укрепление иммунитета происходит за счет сбалансированного питания и поступления витаминов с минералами в нужном количестве – а в них нуждаются две трети населения России.
Врач также считает наивными утверждения о том, что прогулки у моря и в хвойном лесу укрепляют здоровье. Иммунитет не улучшается за пару недель – для этого нужно работать ежедневно.
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Поездка не была согласована с Берлином