Один раз облиться холодной водой мало, а каждый день - опасно

Врач-педиатр, иммунолог и ведущий программы "Жить здорово!" Андрей Продеус решил развеять один из самых популярных мифов о закаливании, указав, что ни обливание холодной водой, ни прогулка на свежем воздухе с употреблением чеснока никак не влияют на иммунитет.

По словам медика, обливание холодной водой не дает никакой пользы для иммунитета – напротив, это лишняя стрессовая нагрузка, которой подвергается организм.

Научное сообщество доказало, что укрепление иммунитета происходит за счет сбалансированного питания и поступления витаминов с минералами в нужном количестве – а в них нуждаются две трети населения России.

Врач также считает наивными утверждения о том, что прогулки у моря и в хвойном лесу укрепляют здоровье. Иммунитет не улучшается за пару недель – для этого нужно работать ежедневно.