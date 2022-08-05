На это может влиять питание человека

Волосы и их состояние может указывать на то, что со здоровьем человека происходит что-то неладное. Некоторые изменения могут говорить, к примеру, о высоком уровне холестерина, пишет The Mirror.

Холестерин поддерживает правильную работу клеток и органов. Он также играет важную роль в производстве гормонов, витаминов и пищеварительной жидкости.

Исследователи из Университета Джона Хопкинса провели исследование на мышах и обнаружили разрушительное воздействие диеты с высоким содержанием холестерина на волосы. Он может вызывать как их побеление, так и выпадение.

Эксперименты на мышах показали, что питомцы страдали от сильного выпадения шерсти. Исследователи полагают, что аналогичный процесс может проиходить и у мужчин, волосы которых сильно белеют и выпадают.

Если человек заметил у себя подобные симптомы, то нужно придерживаться специальной диеты: свести к минимуму потребление жирного мяса, масла, сыра, мороженого, жареной пищи и выпечки, уделив приоритет жирной рыбе, коричневому рису, орехам, семенам, фруктам и овощам.