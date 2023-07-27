Назван эффективный способ борьбы с трещинами на пятках

Назван эффективный способ борьбы с трещинами на пятках
Фото: unsplash.com
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Эта проблема может говорить о заболеваниях

Некоторые люди привыкли ухаживать только за теми частями тела, которые видно. Именно поэтому стопам зачастую уделяется меньше внимания. Но ведь если пятки спрятаны в обуви, это не значит, что нужно жить с трещинами. И дело не только в эстетике, ведь эта проблема может быть вызвана серьезным заболеванием, о котором вы и не подозреваете. 

Главной причиной появления трещин, по словам подолога Екатерины Коринфской, является сухость кожи. Из-за отсутствия необходимого ухода, увлажнения, снятия ороговевшего слоя, кожа на фоне нагрузки на ноги трескается. Однако бывают случаи, когда проблема свидетельствует о заболеваниях – диабете, анемии, гиповитаминозе, грибковых и негрибковых заболеваниях.

Специалист отметила, что ни в коем случае нельзя бороться с трещинами в домашних условиях. Это только усугубит ситуацию – они станут глубже и болезненнее. А самым эффективным способом борьбы Екатерина Коринфская назвала поход к врачу. К нему стоит обратиться, если трещины не проходят долгое время, а устранить их не удается даже мастеру педикюра. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, о чем предупреждают отеки по утрам. По мнению врача, за милым припухлым лицом могут скрываться серьезные проблемы со здоровьем. 

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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