Диетолог назвала самый вредный напиток для невротиков

Диетолог назвала самый вредный напиток для невротиков
Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Особенно при недосыпе

Врач-диетолог Елена Соломатина указала, что налегать на кофе – крайне недальновидный поступок. К этому напитку нужно относиться с осторожностью – он точно не заменит вам воду.

Некоторые идут еще дальше и совершают более глупые ошибки: например, вместо завтрака выпивают исключительно чашку кофе. А ведь с этого могут начаться проблемы с желудком.

"Дело в том, что кофе повышает кислотность. Поэтому тем, у кого уже есть какие-то предрасположенности или нарушения, да и в принципе здоровому человеку пить его натощак нельзя", – предупреждает специалист.

Еще одна ошибка – употребление кофе после бессонницы. Недосып уже провоцирует выброс кортизола, что выливается в нервозность человека. Кофе лишь усиливает эту тревожность. А еще многие после него не выпивают стакан воды.

"Кофеин действует как диуретик. Поэтому не забываем после него пить воду, иначе можно получить обратный эффект. Вместо бодрости наступит усталость", – объяснила специалист.

А в интервью для "Общественной службы новостей" Соломатина указала, что при похудении ни в коем случае не стоит резко урезать калории – всегда нужно отталкиваться от того, что обмен веществ протекает даже в состоянии покоя, когда человек банально лежит на диване.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
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