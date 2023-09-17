Большинство хозяек делают это при стирке: потом вещи идут на выброс

Большинство хозяек делают это при стирке: потом вещи идут на выброс
Фото: unsplash.com
Ошибку совершают довольно часто

Многие предпочитают стирать черные вещи вместе с цветными, чтобы сэкономить воду и не нагружать стиральную машину лишний раз. Делать это, конечно, не запрещено. Хотя довольно часто хозяйки допускают при этом одну распространенную ошибку. 

Все дело в подборе температурного режима. Если поставить нагрев воды выше 30 градусов, то одежда может серьезно пострадать. Причем как черная, так и цветная. К примеру, распространенная проблема – усадка или выцветание ткани. После этого много вещей идет на выброс.

Отдельно существует риск, что черная краска испортит вещи другого оттенка. Они потемнеют или на них появятся пятна. Поэтому при смешивании черных вещей с цветными при стирке обязательно ставить режим не выше 30 градусов.

Ранее "Утро" рассказывало, почему вещи сереют при стирке.

Источник: Утро.ру

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