Дело не в машинке: почему вещи сереют при стирке

Избавиться от этого можно одним простым способом

Многие хозяйки сталкивались с проблемой, когда после нескольких стирок в стиральной машинке вещи утрачивали свой изначальный цвет. К примеру, больше всего страдала белая одежда, которая со временем становилась серой. Как правило, многие винили во всем технику, которая плохо справлялась со своей работой. Однако эксперты утверждают, что дело вовсе не в стиральной машинке.

Специалист по моющим средствам Ольга Рыжкова утверждает, что основной причиной является жесткая вода.

"Это происходит по причине того, что соли жесткости цепляются за волокна ткани и закрепляются на них. Возникает так называемый процесс инкрустации ткани", – рассказала она.

Чаще всего это происходит материалами, на которых появляются катышки. Посерение возникает в том случае, если стиральный порошок оказывается плохого качества и не борется с компонентами, влияющими на жесткость воды.

Тем не менее, существует способ избавить вещи от налипших солей. Для этого потребуется взять лимонную кислоту и растворить в воде в соотношении 10 гр на 1 л. Одежду в нем замачивают минут на 15, после чего стирают вместе с кислородным отбеливателем.

"Такой подход имеет накопительный эффект, с каждой стиркой вещь будет становится белее", – подытожила эксперт.

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