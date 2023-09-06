Дело не в машинке: почему вещи сереют при стирке

Дело не в машинке: почему вещи сереют при стирке
Фото: unsplash.com
Избавиться от этого можно одним простым способом

Многие хозяйки сталкивались с проблемой, когда после нескольких стирок в стиральной машинке вещи утрачивали свой изначальный цвет. К примеру, больше всего страдала белая одежда, которая со временем становилась серой. Как правило, многие винили во всем технику, которая плохо справлялась со своей работой. Однако эксперты утверждают, что дело вовсе не в стиральной машинке.

Специалист по моющим средствам Ольга Рыжкова утверждает, что основной причиной является жесткая вода. 

"Это происходит по причине того, что соли жесткости цепляются за волокна ткани и закрепляются на них. Возникает так называемый процесс инкрустации ткани", – рассказала она.

Чаще всего это происходит материалами, на которых появляются катышки. Посерение возникает в том случае, если стиральный порошок оказывается плохого качества и не борется с компонентами, влияющими на жесткость воды.

Тем не менее, существует способ избавить вещи от налипших солей. Для этого потребуется взять лимонную кислоту и растворить в воде в соотношении 10 гр на 1 л. Одежду в нем замачивают минут на 15, после чего стирают вместе с кислородным отбеливателем. 

"Такой подход имеет накопительный эффект, с каждой стиркой вещь будет становится белее", – подытожила эксперт.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему яйца нельзя хранить в холодильнике.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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