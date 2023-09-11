Ответ России на запрет въезда россиян в ЕС с шампунем: чего ждать

Ответ России на запрет въезда россиян в ЕС с шампунем: чего ждать
Фото: Alejandro MartÃ­Nez VÃ©Lez/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Глава ФТС раскрыл подробности

Последние несколько месяцев россияне, которые пытаются заехать в Европу на собственном автомобиле или передвигаться между странами, сталкиваются с трудностями – машину изымают, а самих граждан пропускают только при соблюдении ряда условий.

Как оказалось, с собой у путешественников не должно быть некоторых предметов первой необходимости, если они были произведены в России – это косметика, чемоданы, ноутбуки и мобильные телефоны, сообщает телеканал "360". Все дело в том, что согласно санкционным мерам, провоз этих товаров в ЕС запрещен, поскольку расценивается как импорт. Аргументы, что они предназначены для личного использования не работают.

В России уже отреагировали на новую трактовку ограничений со стороны Запада. Глава Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов в беседе с РБК назвал происходящее "полным беспределом". Однако, что касается ответа российской стороны на запрет въезда россиян с собственным шампунем, тут власти бессильны.

Давыдов отметил, что с точки зрения таможенной логики решение Евросоюза является абсолютно незаконным. При этом Брюссель официально заморозил таможенное сотрудничество с Москвой. 

"Поэтому то, как они на своей территории распоряжаются основными принципами таможенного оформления может вызывать только сожаление и непонимание, а повлиять на них мы не можем, по крайне мере силами таможни", – указал он.

При этом чиновник выразил надежду, что со своей стороны Россия не будет прибегать к подобным ограничениям, поскольку "цивилизованные люди" не должны творить "подобный беспредел", сообщает Общественная служба новостей.

Ранее Артемий Лебедев пожаловался на отдых в популярной европейской стране.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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