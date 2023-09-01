Россиянам рассказали, где дешевле всего отдохнуть в бархатный сезон

Лидируют соседние страны

Наиболее доступные по цене направления для россиян в бархатный сезон в 2023 году – Белоруссия, Армения, Казахстан, если говорить о постсоветском пространстве. Из дальних направлений отмечаются Турция и Эмираты, утверждают аналитики в туристическом секторе.

Эксперты привели соответствующие данные после изучения самых выгодных перелетов из российской столицы на сентябрь и ноябрь 2023 года. Дешевле всего по внутрироссийским перелетам из Москвы стал Петербург, Уфа и Казань – 4771, 4852 и 5000 рублей соответственно.

Билеты в обе стороны в Белоруссию обойдутся всего в 8 141 рубль. А Армения с Казахстаном – по 14 и 20 тыс. рублей.

Наиболее дешевое направление из популярных курортов, как ни странно, остается за Турцией. Рейс в Газипашу, Измир, Адану и Анталью, как правило, редко обходится сейчас выше 22,5 тыс. рублей. После нее следуют Объединенные Арабские Эмираты, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Впрочем, стоимость авиабилета не гарантирует сам по себе дешевый отдых. Ранее "Утро" рассказывало, по какой цене обойдется путевка в Турцию в сентябре на двоих.