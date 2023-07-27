Где и за сколько можно отдохнуть в Африке

Где и за сколько можно отдохнуть в Африке
Фото: Yulia Kapishnikova / Russian Look / www.globallookpress.com
Эксперт по туризму дал ответ

В последнее время путешествия в Африку набирают все большую популярность. Многие знаменитости нередко предпочитают проводить свои роскошные и дорогостоящие отпуски именно на этом континенте. Впрочем, отдых в этом райском месте может быть доступен и тем, кто не располагает баснословным бюджетом.

Самыми доступными направлениями Африки считаются Египет, Тунис и Танзания. Но, по словам экспертов, этот материк может похвастаться куда более широким туристическим потенциалом. Ведущий менеджер компании "Бон тур" Дарья Герцева рассказала, что не меньшую популярность среди путешественников имеет ЮАР и соседние Зимбабве, Замбия и Ботсвана. 

Как отметила специалист, для туристов эти страны имеют множество плюсов. Во-первых, виза туда либо не требуется, либо оформляется уже на месте. Во-вторых, эти райские уголки славятся волшебной природой. 

По словам эксперта, поездки в эти страны обходятся дешевле, если приобретать тур в составе экскурсионной группы. В таких условиях путешествие в ЮАР на десять дней будет стоить приблизительно 2600 долларов на человека вместе с перелетом. Поездка в Кению, включающая сафари, на такой же срок обойдется в 2700 долларов.

Куда демократичнее цены на тур в Марокко. За восемь дней отдыха в этом направлении, по словам специалиста, придется заплатить 1590 долларов. При этом в стоимость входит перелет из столицы и экскурсия по туристическим городам.

Источник: Петербургский дневник ✓ Надежный источник
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