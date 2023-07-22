В Германии объяснили подлый удар по россиянам

Власти страны сослались на санкции ЕС

В последнее время немецкие таможенники стали чаще изымать автомобили с российскими номерами на погранпункте. Подобное они объяснили санкциями, введенными со стороны Европейского союза, связанных с нарушением ввоза ряда российских товаров. Подобное многие сочли подлым ударом по россиянам со стороны Германии, поскольку раньше представители России с шенгенской визой беспрепятственно могли зайти на территорию страны, даже несмотря на существующие ограничения.

Уполномоченный по правам русских в Германии, а также депутат от фракции АдГ Евгений Шмидт заявил, что подобное могло произойти по распоряжению властей. Он не думает, что аресты авто с российскими номерами – инициатива отдельных таможенников, которые хотят выслужиться.

"Именно в последний месяц немецкие таможенники неожиданно начали своеобразно трактовать санкции ЕС", – пояснил он.

При этом Шмидт отметил, что власти никак не реагируют на жалобы со стороны политиков и депутатов, что может говорить о поддержке таких действий.

Политик утверждает, что обращался на эту тему к руководству страны несколько раз, но всегда получал отписки о "нарушении санкционного режима". На его объяснение, что авто едет через Германию транзитом никто не реагировал. По его словам, он собирется и дальше выяснять у правительства, насколько обоснованы такие действия.

Ранее Турция, несмотря на падение курса турецкой лиры, подняла стоимость тура для россиян. Подобное также расценили как удар по российским гражданам.

