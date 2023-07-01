Спасение для туристов: россиянам подсказали новую страну для отдыха

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Экономическая и политическая ситуация в нашей стране привела к тому, что для большинства граждан фактически стали недоступными частые выезды за границу. Особенно тяжело переносить такие лишения в период летних отпусков. Однако туристический бизнес постепенно начинает адаптироваться к западным санкциям и находит новые варианты для организации отдыха в теплых странах.
Так, весьма перспективным представляется Аравийское море. В самое ближайшее время поток российских туристов должен хлынуть в такое привлекательное государство, как Оман. Эта страна весьма заинтересована в том, чтобы переориентировать на себя путешественников из России. Как известно, наши сограждане отличаются высокой туристической активностью и заинтересованностью в культуре других государств.
Оман может стать спасением для российских туристов, которые в последнее время вынуждены довольствоваться весьма ограниченным "ассортиментом" стран для отпуска. Государство с богатой культурой и теплым морем однозначно привлечет внимание путешественников.
Так, по прогнозам экспертов, в ближайшее время посещение этой восточной страны возрастет пятикратно. Дело в том, что решено запустить прямое авиасообщение между Москвой и Маскатом. Это самым благоприятным образом скажется на укреплении связей двух стран.
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