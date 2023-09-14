"Зарежут и съедят": за что коллеги готовы уничтожить SHAMANа

"Зарежут и съедят": за что коллеги готовы уничтожить SHAMANа
Певец SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артиста ждет незавидное будущее

Молодой талантливый певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) стремительно покорил российскую эстраду и взлетел на самый верх музыкального Олимпа. Однако некоторые коллеги по звездному цеху считают, что в будущем артиста ждут очень тяжелые испытания.

Известный певец и скандалист Прохор Шаляпин убежден, что многие коллеги ненавидят Дронова и мечтают стереть его с лица отечественного шоу-бизнеса. Такая неприязнь продиктована простым человеческим качеством – завистью. Небывалый успех SHAMANа взбесил многих менее талантливых артистов.

По мнению Шаляпина, другие звезды могут объединиться и обрушить на артиста массированный удар, интригуя и подставляя знаменитость.

"Потом его просто уничтожат наши коллеги вездесущие, всех уничтожающие. Зарежут, задавят, съедят интригами", – уверен певец.

Прохор добавил, что такая незавидная участь ждет и некоторых других артистов. По его мнению, никто не заинтересован в том, чтобы выпускать на сцену действительно талантливых исполнителей, передает "Общественная служба новостей".

К слову, ранее в социальных сетях запаниковали из-за того, что Дронов перестал выходить на связь после обморока.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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