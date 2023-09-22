Один случай навсегда изменил отношение Газманова к SHAMAN'у

С тех пор исполнитель начал смотреть на молодого таланта иначе

Родион Газманов решил однажды пойти по стопам своего знаменитого отца. Солист признался, что нередко спорил с родителем, однако, как правило, не из-за музыки, а из-за расхождений во взглядах на жизнь.

В творчестве же ничего такого нет и в помине. Вот во время выступления на проекте "Две звезды", в которых участвовали "отцы и дети", Родион открыто заявил Олегу, что его не устраивает английский родителя – мол, произношение сильно хромает. Тот отреагировал вполне адекватно – признал, что в чем-то сын может разбираться лучше.

Газманов-младший внимательно следит за творчеством коллег. Нередко выступает с ними на сборных концертах. В последний раз Родион был приятно удивлен уровнем, который показал SHAMAN.

"Я не очень симпатизировал этому персонажу, но однажды увидел его выступление и был приятно удивлен тому, как он держит зал, какую крутую энергетику выдает", – признался исполнитель.

А ранее на исполнителя Ярослава Дронова ополчилась телеведущая и журналистка Ксения Собчак, заявив, что тот вовсе не собрал никакого аншлага в Петербурге – половину билетов, утверждает блогерша, выкупили и раздали местным жителям муниципалитеты. Ответа исполнителя ждать пришлось недолго.