Один случай навсегда изменил отношение Газманова к SHAMAN'у

Один случай навсегда изменил отношение Газманова к SHAMAN'у
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
С тех пор исполнитель начал смотреть на молодого таланта иначе

Родион Газманов решил однажды пойти по стопам своего знаменитого отца. Солист признался, что нередко спорил с родителем, однако, как правило, не из-за музыки, а из-за расхождений во взглядах на жизнь.

В творчестве же ничего такого нет и в помине. Вот во время выступления на проекте "Две звезды", в которых участвовали "отцы и дети", Родион открыто заявил Олегу, что его не устраивает английский родителя – мол, произношение сильно хромает. Тот отреагировал вполне адекватно – признал, что в чем-то сын может разбираться лучше.

Газманов-младший внимательно следит за творчеством коллег. Нередко выступает с ними на сборных концертах. В последний раз Родион был приятно удивлен уровнем, который показал SHAMAN.

"Я не очень симпатизировал этому персонажу, но однажды увидел его выступление и был приятно удивлен тому, как он держит зал, какую крутую энергетику выдает", – признался исполнитель.

А ранее на исполнителя Ярослава Дронова ополчилась телеведущая и журналистка Ксения Собчак, заявив, что тот вовсе не собрал никакого аншлага в Петербурге – половину билетов, утверждает блогерша, выкупили и раздали местным жителям муниципалитеты. Ответа исполнителя ждать пришлось недолго.

Источник: МУЗ-ТВ ✓ Надежный источник
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