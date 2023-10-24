Взбешенный Лазарев закатил скандал в ресторане: что разозлило певца

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Сергей Лазарев в бешенстве покинул ресторан "Сыроварня" в Новосибирске. Поклонники некоторое время находились в недоумении, гадая, что могло разозлить музыканта.
Один из знакомых с происшествием источников рассказал, что дело оказалось в нехватке мест. Все столики были забронированы и молодые официантки вынуждены были отказать именитому гостю в обслуживании.
Лазарев возмутился и пригрозил, что уйдет из ресторана, на что ему ответили "уходите". После этого Лазарев записал и выложил на своей странице в социальных сетях видео, полное злобной критики. Досталось и интерьеру ресторана, и качеству его обслуживания.
Однако всего через сутки певец снова посетил "Сыроварню" и записал новое видео, в котором рассказал, что совладелец ресторана позвонил ему и извинился. Эстрадный исполнитель смилостивился и дал второй шанс заведению, тем более что он посещал ресторан в каждый свой приезд в Новосибирск. Еда в "Сыроварне" Лазареву очень нравится, а проблемная ситуация была связана с другими деталями обслуживания.
Новое видео записано было в вип-комнате ресторана, на нем Сергей Лазарев снова сулил высшие баллы этому месту и объяснил, что имело место непонимание, но не конфликт, и он снова любит ресторан.
Ранее "Утро.ру" писало, что Сергей Лазарев выкинул из студии музыкального критика Сергея Соседова.
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