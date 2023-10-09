Обиженный Лазарев бесцеремонно вышвырнул Соседова из студии

Обиженный Лазарев бесцеремонно вышвырнул Соседова из студии
Сергей Соседов. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Критик не может простить певцу тот поступок

Сергей Соседов вспомнил, как его бесцеремонно вынудили покинуть студию Андрея Малахова – и все, по словам музыкального критика, с подачи Сергей Лазарева. А все из-за того, считает скандальный шоумен, что он осмелился назвать одну из песен исполнителя невыдающейся.

Речь идет о песне You Are The Only One, которую Лазарев исполнил на Евровидении-2016.

Соседов рассказал, что его вывели из студии до начала съемок. В студию уже успел зайти Малахов. И за мгновение до мотора редактор обращается к Сергею с просьбой выйти. Тот момент Лазарев помнит до сих пор.

"Спустя какое-то время я узнал, что это, оказывается, Лазарев такой финт ушами выбросил, это не от хорошего воспитания. Увижу его – скажу все, что о нем думаю", – высказался Соседов.

По словам Сергея, Лазарев и не мог "выстрелить" на Западе – публике из Европы и Штатов не слишком интересно слушать россиянина, которого знают только дома. Однако там существуют тысячи тех, кто "не ниже Стинга". К тому же, Лазарев поет на чужом для него языке, а потому поразить английским репертуаром западную публику русскоязычному певцу весьма затруднительно.

"Априори в пустоту. Зачем вы едете туда со своим английским? Это как в Тулу ехать со своим самоваром", – высказался критик.


Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

Израиль "перевернет каждый камень на Ближнем Востоке" - Нетаньяху

Премьер страны пообещал радикально изменить ситуацию в регионе

В Кремле сделали заявление об улетевших в Израиль российских звездах

Москва примет всех

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей