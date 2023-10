Обиженный Лазарев бесцеремонно вышвырнул Соседова из студии

Критик не может простить певцу тот поступок

Сергей Соседов вспомнил, как его бесцеремонно вынудили покинуть студию Андрея Малахова – и все, по словам музыкального критика, с подачи Сергей Лазарева. А все из-за того, считает скандальный шоумен, что он осмелился назвать одну из песен исполнителя невыдающейся.

Речь идет о песне You Are The Only One, которую Лазарев исполнил на Евровидении-2016.

Соседов рассказал, что его вывели из студии до начала съемок. В студию уже успел зайти Малахов. И за мгновение до мотора редактор обращается к Сергею с просьбой выйти. Тот момент Лазарев помнит до сих пор.

"Спустя какое-то время я узнал, что это, оказывается, Лазарев такой финт ушами выбросил, это не от хорошего воспитания. Увижу его – скажу все, что о нем думаю", – высказался Соседов.

По словам Сергея, Лазарев и не мог "выстрелить" на Западе – публике из Европы и Штатов не слишком интересно слушать россиянина, которого знают только дома. Однако там существуют тысячи тех, кто "не ниже Стинга". К тому же, Лазарев поет на чужом для него языке, а потому поразить английским репертуаром западную публику русскоязычному певцу весьма затруднительно.

"Априори в пустоту. Зачем вы едете туда со своим английским? Это как в Тулу ехать со своим самоваром", – высказался критик.