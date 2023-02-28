Взбешенный критикой Галкин* облил поклонников помоями

Взбешенный критикой Галкин* облил поклонников помоями
Максим Галкин*. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Артист персонально отвечает публике на комментарии

Шоумен, пародист, комик и просто иноагент Максим Галкин* активно занимается своими социальными сетями – артист недавно выложил ролик, снятый на концерте его давней знакомой Лаймы Вайкуле. Супруг Примадонны выразил благодарность певице за песни, которые услышал от звезды.

Однако слова благодарности в адрес латвийской исполнительницы не понравились одной поклоннице, которая сообщила, что Максим уже не представляет для нее никакого интереса как публичная личность и кумир – дама заявила, что тот "очень нас разочаровал".

Галкин персонально ответил фолловеру, философски рассудив, что в жизни подобное происходит – однако никто от этого не проиграет. Ни сам виновник торжества, ни поклонница, которая решила покинуть клуб фанатов Максима Галкина.

"Интерес к жизни публичного человека – вещь факультативная. Прожить без него можно", – ответил шоумен.

А скандальный музыкальный критик Сергей Соседов ранее обрушился на Аллу Пугачеву, заявив, что та в свои годы представляет совершенно "жалкое зрелище".

*внесен в список физлиц-иноагентов решением Минюста
Источник: Teleprogramma ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Одно историческое решение Путина спасло Россию - экс-советник Пентагона

Кремль успешно отбивается от попыток США взять над Россией контроль уже не один десяток лет

Зеленский пообещал Китаю месть за военную помощь России

Киев грозится пожаловаться в Белый дом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей