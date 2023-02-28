Взбешенный критикой Галкин* облил поклонников помоями

Артист персонально отвечает публике на комментарии

Шоумен, пародист, комик и просто иноагент Максим Галкин* активно занимается своими социальными сетями – артист недавно выложил ролик, снятый на концерте его давней знакомой Лаймы Вайкуле. Супруг Примадонны выразил благодарность певице за песни, которые услышал от звезды.

Однако слова благодарности в адрес латвийской исполнительницы не понравились одной поклоннице, которая сообщила, что Максим уже не представляет для нее никакого интереса как публичная личность и кумир – дама заявила, что тот "очень нас разочаровал".

Галкин персонально ответил фолловеру, философски рассудив, что в жизни подобное происходит – однако никто от этого не проиграет. Ни сам виновник торжества, ни поклонница, которая решила покинуть клуб фанатов Максима Галкина.

"Интерес к жизни публичного человека – вещь факультативная. Прожить без него можно", – ответил шоумен.

А скандальный музыкальный критик Сергей Соседов ранее обрушился на Аллу Пугачеву, заявив, что та в свои годы представляет совершенно "жалкое зрелище".

*внесен в список физлиц-иноагентов решением Минюста