Взбешенный критикой Галкин* облил поклонников помоями

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Шоумен, пародист, комик и просто иноагент Максим Галкин* активно занимается своими социальными сетями – артист недавно выложил ролик, снятый на концерте его давней знакомой Лаймы Вайкуле. Супруг Примадонны выразил благодарность певице за песни, которые услышал от звезды.
Однако слова благодарности в адрес латвийской исполнительницы не понравились одной поклоннице, которая сообщила, что Максим уже не представляет для нее никакого интереса как публичная личность и кумир – дама заявила, что тот "очень нас разочаровал".
Галкин персонально ответил фолловеру, философски рассудив, что в жизни подобное происходит – однако никто от этого не проиграет. Ни сам виновник торжества, ни поклонница, которая решила покинуть клуб фанатов Максима Галкина.
"Интерес к жизни публичного человека – вещь факультативная. Прожить без него можно", – ответил шоумен.
А скандальный музыкальный критик Сергей Соседов ранее обрушился на Аллу Пугачеву, заявив, что та в свои годы представляет совершенно "жалкое зрелище".
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