Волочкова отомстила Лазареву после публичного унижения

Волочкова отомстила Лазареву после публичного унижения
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Певец поплатился за отказ в совместной фотосессии с балериной

Церемония вручения премии "Золотой граммофон" уже прошла, а обида балерины Анастасии Волочковой на Сергея Лазарева осталась – дива так и не смогла простить ему публичного унижения, которое испытала после его отказа на ее просьбу.

По словам Волочковой, она предложила сделать совместное фото на красной дорожке, но Лазарев публично отказал ей. Позже артист сослался на то, что не фотографировался вообще ни с кем, поскольку ему надо было срочно переодеться, а времени было мало. Однако гнев балерины это не усмирило.

Разозлившись, Анастасия нецензурно высказалась в адрес Сергея. По мнению балерины, многие артисты, включая Лазарева, завидуют ее успехам и техническому оснащению шоу. 

"У меня лендинг на экране моего шоу был лучше, чем у Сережи Лазарева в шоу", – похвасталась она, добавив, что многие артисты в принципе ничего из себя не представляют без внешней "мишуры".

Волочкова также вспомнила, как Лазарев избегал ее раньше. Например, попросил вырезать из эфира ее слова поддержки на "Евровидении".

В общем, инцидент на церемонии показал неприязнь Волочковой и Лазарева друг к другу. Хотя причины конфликта остаются неясны.

Ранее оскандалившаяся Волочкова унизила россиян.

Источник: Super.ru
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