Будет свадьба: Волочкова позвала всех на торжество

Она решила совместить личную жизнь и карьеру в одном шедевре

Анастасия Волочкова давно славится своим эпатажным и вызывающим поведением. Балерина никогда особенно не скрывает свою личную жизнь, успехи и даже промахи в карьере, отношения с друзьями и родными, превращая в шоу едва ли не каждое значимое событие своей жизни.

Вот и теперь она подготовила новую феерию для поклонников – пригласила их на свою свадьбу, которая пройдет прямо на сцене. Балерина призналась, что грезила этой идеей уже двадцать лет.

Шоу с красноречивым названием "Одержимость" состоится 25 ноября и поразит пришедших концертными номерами со спецэффектами, от которых захватит дух. В своих соцсетях Волочкова активно делится с подписчиками кадрами с репетиций к предстоящему выступлению, передает женский журнал "Клео.ру".

Кроме того, и без того стройная балерина не перестает поражать фанатов своей худобой. Многие, видя последние снимки Волочковой, даже начали переживать о ее здоровье, однако артистка поспешила их успокоить, заверив, что это лишь следствие рационального питания и упорных физических нагрузок.

Балерина ранее размещала фотографии в социальных сетях, на которых она предстает в впечатляющем костюме под змеиную кожу. В комментарии к фото она намекнула на предстоящее шоу, подчеркнув, что именно в этом образе она будет блестеть на сцене.

Но зачем такая серьезная подготовка? Ответ прост. Анастасия Волочкова пригласила всех на свою свадьбу и призналась, что будет носить платье, сшитое ее "свадебной" портнихой. Звезда отметила, что женщина создает для нее свадебные образы, как для выступлений, так и для повседневной жизни.

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