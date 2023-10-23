Бывшая жена Стаса Пьехи стала жертвой экс-любовника Волочковой

Вскрылись любопытные детали жизни звезд

Недавно информационное пространство разорвали новости о том, что бывший возлюбленный скандально известной балерины Анастасии Волочковой Дмитрий Дюран подозревается в крупном мошенничестве. Сейчас появились новые подробности скандальной ситуации. Оказалось, что среди жертв горе-предпринимателя фигурирует имя бывшей супруги популярного певца Стаса Пьехи.



По имеющимся данным, диджей Наталья Пьеха близко общалась с Дмитрием, который отлично умеет втираться в доверие к людям. Девушка решила вложить денежные средства в кондитерский бизнес бывшего любовника Волочковой. Сумма оказалась немаленькой – Наталья отдала Дмитрию 200 тысяч рублей.



Модель сообщила, что бизнесмен обещал вернуть всю сумму через год, а также выплачивать ежемесячно по 8% от полученных денег. Однако в итоге Наталья не получила проценты и потеряла вложенные в "бизнес" деньги.



Помимо нее, пострадали и другие россияне. Недавно заявления подали еще пять кредиторов, которые требуют наказать мужчину по всей строгости закона. Сообщается, что Дмитрию удалось собрать только с недавно заявивших претензии доверчивых приятелей кругленькую сумму в размере в 4,7 миллиона рублей.



К слову, недавно стало известно, что Волочкова разругалась с Никитой Джигурдой.

