Волочкова разругалась с Джигурдой: всплыли грязные подробности

Волочкова разругалась с Джигурдой: всплыли грязные подробности
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Что произошло между близкими друзьями

Эпатажный актер Никита Джигурда был пойман на измене своей супругой Мариной Анисиной. Это не первый случай в их браке, когда артист развлекается на стороне. Но признавать вину он не стал, обвинив во всем своего директора Евгения. Более того, знаменитость заявил, что тот украл у него деньги и "тискал" его несовершеннолетнюю дочь.

Теперь же Джигурда намерен подать на своего бывшего сотрудника в суд. На его стороне будет стоять скандально известный адвокат Эльман Пашаев, который защищал Ефремова в деле о ДТП. 

На произошедшее решила отреагировать Анастасия Волочкова, которую ранее связывала крепкая дружба с Никитой Джигурдой. Но, несмотря на прошлые счастливые моменты, она заняла позицию директора артиста и разругалась с другом. В СМИ появилась запись разговора балерины с актером, в котором всплыли все грязные подробности скандала.

По ее словам, Евгений служил Джигурде в течение 16 лет верой и правдой, но в итоге знаменитость предал своего директора ради людей, которым на него плевать – Анисиной, 10 лет скитавшуюся в своей "французской Караганде", и Пашаева, посадившего человека в тюрьму.

"Ты сделал то, что ты сейчас нигде и ты никто, ничто и звать никак сейчас, понимаешь?", – набросилась на него балерина.

Она заявила, что возьмет бывшего директора Джигурды на работу и продолжит с ним сотрудничество.

Ранее Волочкова резко высказалась о россиянах, которые раскритиковали ее из-за шпагата на муляже военного самолета.

Источник: StarHit
По теме

Родные выступили против: почему развалился брак SHAMAN’а

Родственники даже отказались приходить на свадьбу

Дебошир Башаров резко высказался о Хаматовой: "В губы не целовались"

Артист раскрыл свое отношение к беглянке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей