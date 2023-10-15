Волочкова разругалась с Джигурдой: всплыли грязные подробности

Что произошло между близкими друзьями

Эпатажный актер Никита Джигурда был пойман на измене своей супругой Мариной Анисиной. Это не первый случай в их браке, когда артист развлекается на стороне. Но признавать вину он не стал, обвинив во всем своего директора Евгения. Более того, знаменитость заявил, что тот украл у него деньги и "тискал" его несовершеннолетнюю дочь.

Теперь же Джигурда намерен подать на своего бывшего сотрудника в суд. На его стороне будет стоять скандально известный адвокат Эльман Пашаев, который защищал Ефремова в деле о ДТП.

На произошедшее решила отреагировать Анастасия Волочкова, которую ранее связывала крепкая дружба с Никитой Джигурдой. Но, несмотря на прошлые счастливые моменты, она заняла позицию директора артиста и разругалась с другом. В СМИ появилась запись разговора балерины с актером, в котором всплыли все грязные подробности скандала.

По ее словам, Евгений служил Джигурде в течение 16 лет верой и правдой, но в итоге знаменитость предал своего директора ради людей, которым на него плевать – Анисиной, 10 лет скитавшуюся в своей "французской Караганде", и Пашаева, посадившего человека в тюрьму.

"Ты сделал то, что ты сейчас нигде и ты никто, ничто и звать никак сейчас, понимаешь?", – набросилась на него балерина.

Она заявила, что возьмет бывшего директора Джигурды на работу и продолжит с ним сотрудничество.

Ранее Волочкова резко высказалась о россиянах, которые раскритиковали ее из-за шпагата на муляже военного самолета.