Волочкову отправили в психушку после боя с "зелеными человечками"

Волочкову отправили в психушку после боя с "зелеными человечками"
Фото: Bulkin Sergey/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонников не на шутку встревожило недавнее видео звезды

47-летняя Анастасия Волочкова уже не в первый раз становится объектом всеобщего обсуждения на фоне своих скандальных выходок. Масло в огонь подливает и пристрастие балерины к спиртному, которое ощутимо сказывается не только на ее поведении, но и на внешности – так, поклонники с беспокойством замечают, что за последнее время звезда сильно осунулась и похудела.

Еще больше вопросов у фанатов вызвала недавняя видеозапись с репетиции Волочковой, опубликованная в ее Инстаграм* (организация, запрещенная на территории РФ). На кадрах балерина сперва исполняет замысловатые танцевальные движения, вскидывая ноги и перебегая из одной части зала в другую, а под конец и вовсе как будто начинает сражаться с невидимым врагом. Сама Волочкова указала, что это был фрагмент сцены "Бой с тенью". Подписчики отреагировали неоднозначно и всерьез посоветовали артистке обратиться за психологической помощью.


"Видит призраков, смеется и бегает за зелеными человечками. Может, уже пора Насте прилечь в больничку?"; "Бой с тенью идет уже давно. Лидирует тень", "Воображаемый партнер, воображаемый танец, воображаемые аплодисменты", – высказались комментаторы.

Источник: "Экспресс газета"

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