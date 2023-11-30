Известный артист публично унизил Волочкову: едва сдерживала слезы

Балерина старалась не показывать окружающим своих расстроенных чувств

Звезда "Евровидения" Сергей Лазарев отказался сфотографироваться с балериной Анастасией Волочковой за кулисами церемонии "Золотого граммофона", куда они приехали по отдельности.



Когда знаменитость подошла к Лазареву с предложением совместного кадра для прессы, тот скрылся за спину Филиппа Киркорова, сообщает женский журнал "Клео.ру". Известный артист публично унизил Волочкову своим ответом.

"Я не фотографируюсь, извини, Настя", – только и сказал он.

Этот инцидент произошел как раз в тот момент, когда Киркоров делился со СМИ воспоминаниями о школьных уроках труда, которые были его любимым предметом. Король отечественной эстрады признавался, что в лепке и мастерстве чего-либо из подручных предметов ему нет равных, а вот с шитьем как-то не задалось. Волочкова постаралась отвлечься на этот рассказ и непринужденно улыбалась, еле сдерживая слезы и показывая, что слова коллеги по цеху ее не опечалили.

Между тем позднее сам Лазарев отмечал, что проблема не в Волочковой, а в том, что ему нужно было быстро переодеться до начала церемонии, поэтому он смог позволить себе задержаться даже ради двухминутного "селфи".

Ранее Волочкова оскорбила россиян возмутительной выходкой, после которой для нее потребовали наказания.

