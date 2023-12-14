Лазарев вслед за Волочковой жестко унизил Тодоренко и Киркорова

В поведении певца стали проступать женоненавистнические мотивы

Исполнителя хита "Шепотом" Сергея Лазарева коллеги и друзья по шоу-бизнесу привыкли знать как дружелюбного и бесконфликтного человека, который всегда поможет добрым советом и придет на помощь в трудной ситуации. Однако в последнее время певца как будто подменили: чего стоит один недавний случай с Анастасией Волочковой, которую он публично унизил своим отказом в совместной фотосъемке!

И, только общественность слегка забыла эту неловкость, случилась следующая. На этот раз – с ведущей из "Орла и Решки" Региной Тодоренко, которая, как и Лазарев, участвует в проекте "Маска" в качестве жюри.

Во время съемочного процесса на площадке Регина стала вдохновленно рассказывать о своей роли в новой части популярной отечественной комедии "Елки". Не преминула ведущая похвалить и стоявшего рядом Филиппа Киркорова, который тоже участвовал в съемках кинокартины. Тодоренко отметила, что у короля российской поп-сцены непревзойденные вокальные данные.

Внезапно в диалог вклинился Сергей Лазарев, заявивший, что в действительности с этим фильмом не все так радужно: он отметил, что многие сцены с Киркоровым забраковали и удалили из картины, а об актерском таланте Тодоренко и говорить нечего – сыграла плохо.

Не успела Тодоренко расстроиться, как за нее тут же вступился Киркоров.

"Зависть – мерзкое чувство", – констатировал он.

Ранее россияне были шокированы похабным поведением Лазарева в России.