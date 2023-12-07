Волочкова раскрыла отношение к Лазареву после скандала с фото

Волочкова раскрыла отношение к Лазареву после скандала с фото
Фото: Грозданов Феликс / Дни.ру
Балерина простила певцу былую обиду

Звезда российского балета Анастасия Волочкова прокомментировала ситуацию с певцом Сергеем Лазаревым, который на недавнем мероприятии отказался фотографироваться вместе с ней. Она заявила, что обратила внимание на этот инцидент, отметив, что это нисколько не испортит их с Лазаревым дружбу. Также Волочкова добавила, что им даже незачем фотографироваться, поскольку они и так часто работают вместе и видят друг друга достаточно.

Балерина отметила, что не раз участвовала с Лазаревым в совместных проектах, и в целом обожает его творчество и считает его грандиозным артистом.

"Сережа, я тебя люблю!", – раскрыла она свое отношение к Лазареву после скандала с фото .

К слову сказать, вечер Анастасии Волочковой все-таки не был испорчен – получив отказ в совместной фотографии от Сергея Лазарева, она тут же обратилась к стоявшему неподалеку Филиппу Киркорову, который с радостью согласился сделать снимок с балериной. Так что инцидент с отказом, похоже, действительно никак не отразился на отношении Волочковой к популярному исполнителю. Она сохраняет к нему самые теплые чувства.

Правда, еще несколькими днями ранее так сказать было бы сложно – так, недавно Волочкова отомстила Лазареву после публичного унижения.

Источник: NEWS.RU
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