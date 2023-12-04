Обозвавшая россиян Волочкова заявила о лечении у психиатра

Обозвавшая россиян Волочкова заявила о лечении у психиатра
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Вместе с ней терапию проходит и Шаляпин

Известная балерина Анастасия Волочкова регулярно шокирует россиян своим поведением. Некогда любимая и уважаемая артистка сейчас чаще всего становится фигуранткой громких скандалов. Например, недавно она дала концерт, после которого зрители написали массу гневных отзывов, а Сергей Лазарев и вовсе отказался с ней фотографироваться. Был и еще один, связанный с гибелью ее бывшего любовника "банщика" Сергея.

Волочкова рассмеялась перед журналистами, когда говорила о покойном. Она отметила, что не собирается идти на его похороны, поскольку в ее жизни мужчина был временным развлечением. Подобная реакция вызвала неоднозначную оценку у публики.

Однако на всю критику в свой адрес Анастасия не реагирует. Напротив, она считает, что ее недостаточно уважают в стране. По ее словам, Волочкова должна "быть на знамени России, потому что внесла свой вклад" в культуру страны.

"Может вам уже в психушку? А то мы с Прохором лечимся от вашего быдляческого, козлинского несостояния ума и непотребства вашего", – призналась обозвавшая россиян Волочкова в лечении у психиатров.

Балерина уверена, что народ ей завидует, поскольку у нее роскошная и красивая жизнь.

Ранее россияне посоветовали Анастасии Волочковой пройти лечение у психиатра, поскольку она танцует с "зелеными человечками".

Источник: НТВ
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