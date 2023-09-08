"Орала как стереосистема": Тодоренко закатила истерику при детях

"Орала как стереосистема": Тодоренко закатила истерику при детях
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Ведущая и сама не ожидала такого от себя

Актриса и блогер Регина Тодоренко как-то признавалась в неспособности контролировать эмоции рядом с детьми – однажды красотка впала в истерику рядом с сыновьями. Об этом случае супруга Влада Топалова поведала поклонникам.

Напомним, Регина воспитывает вместе с Топаловым Михаила и Мирослава – разница между детьми в три года, первому нет даже пяти. А потому родителям крайне важно растить сыновей в здоровой обстановке. Но не всегда все складывается идеально.

Тодоренко разоралась, "как стереосистема в заниженной девятке" – от собственных криков у нее заложило уши. И дети поняли, что случилось страшное – старший сын смотрел на мать, не моргнув и глазом.

Однако всю злость сняло как махом, когда Миша подошел к маме и обнял ее. Теперь настала очередь стыдиться уже для Регины – та корит себя за то, что не сдержалась и дала место эмоциональному всплеску. 

Впрочем, ведущая не стоит на месте. Мечтает родить супругу уже третьего ребенка – надеется, что на этот раз будет дочка.

Ныне все комментарии и высказывания звезды если не во всем, то во многом сводятся к родительскому бремени. Ранее Регина назвала дачный огород идеальным вариантом песочницы для ребенка – и даже лучше самого оригинала, так как не в пример эффективнее развивает детям моторику рук.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
По теме

В США раскрыли новый хитроумный план Зеленского

Задумка президента обречена на провал

В ООН готовы подключить Россию к SWIFT

Однако только для одного банка ради сохранения продовольственных каналов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей