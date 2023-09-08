"Орала как стереосистема": Тодоренко закатила истерику при детях

Ведущая и сама не ожидала такого от себя

Актриса и блогер Регина Тодоренко как-то признавалась в неспособности контролировать эмоции рядом с детьми – однажды красотка впала в истерику рядом с сыновьями. Об этом случае супруга Влада Топалова поведала поклонникам.

Напомним, Регина воспитывает вместе с Топаловым Михаила и Мирослава – разница между детьми в три года, первому нет даже пяти. А потому родителям крайне важно растить сыновей в здоровой обстановке. Но не всегда все складывается идеально.

Тодоренко разоралась, "как стереосистема в заниженной девятке" – от собственных криков у нее заложило уши. И дети поняли, что случилось страшное – старший сын смотрел на мать, не моргнув и глазом.

Однако всю злость сняло как махом, когда Миша подошел к маме и обнял ее. Теперь настала очередь стыдиться уже для Регины – та корит себя за то, что не сдержалась и дала место эмоциональному всплеску.

Впрочем, ведущая не стоит на месте. Мечтает родить супругу уже третьего ребенка – надеется, что на этот раз будет дочка.

Ныне все комментарии и высказывания звезды если не во всем, то во многом сводятся к родительскому бремени. Ранее Регина назвала дачный огород идеальным вариантом песочницы для ребенка – и даже лучше самого оригинала, так как не в пример эффективнее развивает детям моторику рук.