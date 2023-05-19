Лихо раскинувшая ноги Тодоренко показала лишнее – откровенное фото

Лихо раскинувшая ноги Тодоренко показала лишнее – откровенное фото
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Молодая мама продолжает эпатировать публику

Регина Тодоренко прославилась на всю страну в качестве телеведущей популярного шоу о путешествиях "Орел и решка". Однако достаточно быстро девушка начала демонстрировать публике и другие таланты. Регина отлично поет, хорошо танцует и много занимается спортом. На этот раз девушка решила похвастаться достижениями в плясках на пилоне.

Оказалось, что у Тодоренко отличная растяжка. Телеведущая залихватски раскинула ноги и в таком сложном положении начала крутиться вокруг шеста. Стоит отметить, что физическая подготовка молодой мамочки может вызвать зависть у многих девушек. Регина сохранила отличную форму и продолжает совершенствоваться.


Глазастые интернет-пользователи обратили внимание на пикантные позы, которые Регина занимала во время танца на пилоне. Широко растянутые ноги продемонстрировали всем желающим сокровенные изгибы тела жены бывшего солиста нашумевшей в свое время музыкальной группы Smash Влада Топалова.

Фото: соцсети

В комментариях многие восторгаются внешним видом Тодоренко, однако немало людей осудили Регину за сомнительные танцы на шесте. Некоторым кажется, что для поддержания отличной фигуры можно выбрать более благородный вид спорта.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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