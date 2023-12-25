Почему Николай Басков втихаря закрыл свою киностудию

Его кинопроект провалился

В 2020 году Николай Басков гордо объявил об открытии своей собственной киностудии с эффектным названием “Королевская гора”. Проект артист запустил в партнерстве с Александрой Яковлевой. При этом 51% акций принадлежал именно Баскову.



Сейчас же стало известно, что “натуральный блондин” ликвидировал свою компанию. Студия не выпустила ни одного фильма, а ведь мечты были большие. Сначала планировали снять адаптацию зарубежного “В джазе только девушки”, где сам артист хотел сыграть главную роль.



Провалился и второй амбициозный проект — детектив про русского героя на спецзадании за рубежом. В этой киноленте Николай также запланировал главную роль для себя.



Третий продукт киностудии хотели презентовать в конце 2023 года. Фильм про Александра Невского во времена Золотой Орды даже начали снимать. Однако после кончины Александры Яковлевой, которая была совладельцем “Королевской горы”, работы прекратились.



Последний проект принес, теперь уже единственному владельцу Баскову, только проблемы. На “Королевскую гору” подала в суд художник-модельер. Она сшила для киноленты “Князь” исторические костюмы, но оплату так и не получила. Иск бывшая сотрудница выиграла, но теперь не знает, с кого требовать полагающиеся ей 572 тысячи рублей. Ведь компанию втихаря закрыли.



Ранее Николай Басков и Сергей Лазарев чуть не подрались на съемках шоу.

