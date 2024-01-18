Басков рассказал, чего не выносит в женщинах

Артист вспомнил, как однажды буквально сбежал от возлюбленной

Николай Басков в одном из интервью высказался о своей личной жизни, которую в последнее время он старается не афишировать. Артист отметил, что морально он не готов к серьезным отношениям, хотя не против гостевого брака.

По словам артиста, у него бывают такие дни, когда хочется прийти в пустой дом и полностью расслабиться, не отвлекаясь на другого человека, его требования и вопрошания, передает женский журнал "Клео.ру".

Также Басков рассказал, что по натуре он человек влюбчивый. Для того, чтобы загореться, ему достаточно мгновения, но поддерживать пыл в отношениях на постоянной основе бывает сложно. В итоге, когда он понимает, что перегорел, то прекращает общение.

Басков рассказал, чего категорически не выносит в женщинах. И это лишь одно качество – тупость. Такого он бы никогда и никому не смог простить.

"Иногда бывает безграничная тупость. Встречаешься с человеком, сидит красивая, эмоциональная девушка. Начинаешь с ней общаться – тоже вроде бы все нормально. А потом смотришь – жизни в ней нет. Вот у нее есть определенные цели, то, что она для себя нарисовала, и все. И в ней не бьет какая-то энергия", – говорит артист.

Он вспомнил, как три недели встречался с одной дамой, но быстро прервал отношения, когда она начала испытывать его на прочность, прощупывая слабые места. После такого поведения Николай Басков попросту сбежал.

Ранее стало известно, что Басков закрыл свою киностудию.