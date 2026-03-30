Помощница Киркорова объяснила его выходку в аэропорту: "Вышел как в тумане"
Филипп Киркоров. Фото: АГН Москва
Представителю певца пришлось объяснять его скандальный поступок в Барнауле

Филипп Киркоров оказался в центре скандала после того, как в Сети появилось видео, где он курит прямо в здании аэропорта Барнаула. Пользователи тут же обвинили певца в неуважении к окружающим и наплевательском отношении к правилам.

Помощница артиста Екатерина Успенская в беседе с "Абзацем" поспешила оправдать певца. По ее словам, Киркоров вышел из самолета "как в тумане" из-за смены часовых поясов и перелетов и просто не проконтролировал себя.

"Уже связались с профильными ведомствами, чтобы оплатить штраф за курение в неположенном месте", – заявила она.

В Сети, впрочем, инцидент вызвал волну негодования. "Демонстрация полного отсутствия воспитания, интеллекта", "Это его уважение к людям той страны, где он находится!" – пишут возмущенные пользователи.

Юристы отмечают, что за такое нарушение певцу грозит штраф всего в тысячу рублей – сумма для поп-короля незначительная.

Хотя в 2025 году поп-король рассказывал, что бросил курить после разговора с Евгением Петросяном. Тогда на похоронах отца юморист спросил его напрямую о привычке и посоветовал завязать. Киркоров признался, что принял совет близко к сердцу и решил бросить эту вредную привычку. Однако, судя по свежему инциденту в аэропорту, продержался певец недолго.

Источник: "Абзац Медиа" ✓ Надежный источник
По теме

"В большой беде". На Западе содрогнулись из-за надвигающейся на США катастрофы

Расчеты многих стратегов оказались ошибочными

Тотальный провал США: на Западе объявили о радикальных переменам в войне против Ирана

Американцы пострадали из-за собственной самоуверенности

