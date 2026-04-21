Климушкин из "Универа" решил заняться в Европе коучингом

Улетевший на Запад Климушкин из "Универа" нашел новый способ заработка
Сергей Климушкин. Фото: кадр из сериала "Универ"/kino-teatr.ru
"Сильвестр" запустил курсы по самопознанию

Алексей Климушкин, запомнившийся зрителям по роли Сильвестра Андреевича в комедийном сериале, после отъезда из РФ оказался на дне. 60-летний артист отверг все предложения о съемках на родине и теперь пытается выжить в Чехии.

Экс-звезда "Универа" придумал необычный способ заработка. Он запустил в Праге курс "кинотерапии", обещая клиентам раскрытие творческого потенциала через актерское мастерство. Групповое занятие стоит 32 тысячи рублей, а индивидуальный сеанс обойдется желающим в 48 тысяч.

При этом никаких гарантий результата нет. Непонятно, что именно получат участники по окончании обучения и как "кинотерапия" превратит их в людей искусства.

Сам Климушкин позиционирует себя как "эмигранта с кочевым образом жизни". Он любит порассуждать о свободе и быстротечности бытия, но на деле его постоянные спутники – депрессия и рефлексия, пишет Mash. Роль олигарха принесла ему славу, но в реальной жизни артист влачит полунищее существование.

Недавно другая звезда "Универа" – Валентина Рубцова – тоже оказалась в центре внимания. Актрису внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец" после того, как она в интервью назвала Крым российским. Сама Рубцова заявила, что гордится этим и считает, что раз такие волнения начались, значит, они с коллегами все делают правильно.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
