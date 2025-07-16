Кожевникова заявила о возвращении в сериал "Универ"

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Мария Кожевникова спустя почти пятнадцать лет вновь сыграет Аллу Гришко – одну из самых узнаваемых героинь сериала "Универ". О своем возвращении актриса рассказала и в интервью "Киноафише", и в соцсетях, поблагодарив поклонников за поддержку и признавшись, что решение далось ей нелегко.
По словам звезды, она долго сомневалась и не хотела возвращаться к прежнему персонажу, считая, что уже давно переросла Аллочку. Тем не менее, именно многочисленные просьбы зрителей и участие в эмоциональном обсуждении финала с создателями сериала изменили ее мнение. Актриса отметила, что в этот раз зрителей ждет новая, более взрослая и осознанная Алла, а в сценарии будет неожиданный поворот.
Перед тем как принять окончательное решение, знаменитость советовалась с друзьями и близкими, и все поддержали ее идею вернуться в проект. Актриса призналась, что для нее мнение зрителей оказалось важнее собственных установок, поэтому она решила вновь выйти на съемочную площадку.
Роль Аллы Гришко когда-то сделала Кожевникову настоящей звездой, но актриса ушла из "Универа" на пике славы. После этого она успела проявить себя не только в кино, но и в политике и общественной деятельности. Теперь культовый персонаж возвращается, чтобы поставить яркую точку в истории любимого ситкома. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".
К слову, ранее другая звезда телесериала попал в грандиозный скандал.
Глава США готов к эскалации ситуации