Звезда "Универа" Рубцова заявила, что гордится попаданием в список "Миротворца"

Валентина Рубцова. Фото: АГН Москва
Российскую актрису Валентину Рубцову, известную по ролям в сериалах "СашаТаня" и "Универ", внесли в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Поводом стало интервью, в котором она указала на российскую принадлежность Крыма.

На сайте актрису обвинили в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также в публичной поддержке действий России.

Самой Рубцовой такая реакция только льстит. В комментарии для журналистов она заявила, что гордится попаданием в скандальный список и подозревает, что стало причиной. И относится к этому Валентина с гордостью: говорит, что не понимает, почему ее не внесли в скандальный ресурс еще раньше.

"Значит, мы все делаем правильно", – высказалась звезда.

Она также назвала произошедшее "смешным". Рубцова известна широкой аудитории по комедийным ролям, но в данном случае она продемонстрировала твердую гражданскую позицию без тени юмора.

Ранее в базу "Миротворца" уже попадала актриса Ирина Горбачева – уроженка Мариуполя, которую обвинили в поддержке РФ за участие в "Разговорах о важном".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
